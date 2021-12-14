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8 часов назад

Попова сообщила о создании тест-системы для выявления "Омикрон"-штамма COVID-19

В России создали новую тест-систему для выявления штамма коронавируса «Омикрон», сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, сегодня ее тестируют в ЮАР. Ранее в Южно-Африканской республике приземлился Ил-76 МЧС России. По поручению Владимира Путина он доставил туда наших врачей, а также мобильную лабораторию. О такой помощи просил президент ЮАР. Вирусологи, эпидемиологи и другие российские специалисты совместно с коллегами из Южной Африки будут исследовать «Омикрон». Новый штамм, как уже заявили в Минздраве Британии, распространяется с феноменальной скоростью. Количество заражений в стране удваивается каждые 2-3 дня, общее число инфицированных «Омикроном» достигло почти 5000. В Лондоне эта мутация станет доминирующей уже в ближайшие двое суток. Накануне в Британии произошел первый случай смерти из-за «Омикрона». Власти собираются отменить в больницах все плановые операции как минимум до нового года.

Наука,Анна Попова,Владимир Путин,Минздрав РФ,Роспотребнадзор,МЧС,
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