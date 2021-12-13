В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 73.47EUR 82.83
Войти в почту
13 декабря

Донской центр космических технологий представил свои разработки на конгрессе молодых ученых России

Ростовская область, 13 декабря 2021. DON24.RU. Донской центр космических технологий «Арктурус» представил свои разработки «АркСат» и «АркОкулус» в парке науки и искусства «Сириус» на конгрессе молодых ученых. Мероприятие стало одним из ключевых событий Года науки и технологий в России, сообщает портал донского правительства. «На встрече президента России Владимира Путина с молодыми учеными был поднят вопрос создания в России университетских спутников. Проект «АркСат», инициированный коллективом центра «Арктурус» Минобрнауки России, как раз является современным решением этого вопроса, а также отличной возможностью для вовлечения в технологическую повестку молодежи страны. Проект при получении поддержки будет готов к старту уже в 2022 году», – приводит источник слова советника губернатора Ростовской области Антона Алексеева. «АркСат» – образовательный проект, предусматривающий вовлечение в развитие космической отрасли технических вузов, научных центров и молодежи. В его составе – конструктор-спутник, программная среда и методическое сопровождение. По словам директора центра «Арктурус» Константина Гуфана, реализация проекта «АркСат» позволит запускать свои спутники любым техническим вузам. Он может быть использован в том числе для создания отечественной системы спутникового интернета, подобного Starlink Илона Маска, или проекта по мониторингу ледовой обстановки Севморпути. «АркОкулус» – это проект космического аппарата с бортовой радиолокацией, который может выполнять съемку поверхности Земли для мониторинга ледовой обстановки, природных и антропогенных катастроф. Первичное проектирование «АркОкулус» завершено, расчеты основных параметров малого космического аппарата готовы. Также Антон Алексеев стал приглашенным участником дискуссии «Наука в регионах: как привлечь и сохранить таланты». Участники обсудили, как избежать утечки кадров и сделать регион привлекательным для молодых ученых. «Было очень почетно принять участие в такой профильной сессии конгресса. Уверен, что именно космические и цифровые проекты способны стать тем самым магнитом для притяжения новых талантов, молодых ученых в регионах нашей страны. Своим примером мы постараемся создать такие центры притяжения», – отметил Антон Алексеев.

Донской центр космических технологий представил свои разработки на конгрессе молодых ученых России
Фото: Don24.ruDon24.ru
Наука,Советники Путина,Антон Алексеев,Владимир Путин,Минобрнауки,ИА Don24.ru,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители