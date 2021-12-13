Донской центр космических технологий представил свои разработки на конгрессе молодых ученых России

Ростовская область, 13 декабря 2021. DON24.RU. Донской центр космических технологий «Арктурус» представил свои разработки «АркСат» и «АркОкулус» в парке науки и искусства «Сириус» на конгрессе молодых ученых. Мероприятие стало одним из ключевых событий Года науки и технологий в России, сообщает портал донского правительства. «На встрече президента России Владимира Путина с молодыми учеными был поднят вопрос создания в России университетских спутников. Проект «АркСат», инициированный коллективом центра «Арктурус» Минобрнауки России, как раз является современным решением этого вопроса, а также отличной возможностью для вовлечения в технологическую повестку молодежи страны. Проект при получении поддержки будет готов к старту уже в 2022 году», – приводит источник слова советника губернатора Ростовской области Антона Алексеева. «АркСат» – образовательный проект, предусматривающий вовлечение в развитие космической отрасли технических вузов, научных центров и молодежи. В его составе – конструктор-спутник, программная среда и методическое сопровождение. По словам директора центра «Арктурус» Константина Гуфана, реализация проекта «АркСат» позволит запускать свои спутники любым техническим вузам. Он может быть использован в том числе для создания отечественной системы спутникового интернета, подобного Starlink Илона Маска, или проекта по мониторингу ледовой обстановки Севморпути. «АркОкулус» – это проект космического аппарата с бортовой радиолокацией, который может выполнять съемку поверхности Земли для мониторинга ледовой обстановки, природных и антропогенных катастроф. Первичное проектирование «АркОкулус» завершено, расчеты основных параметров малого космического аппарата готовы. Также Антон Алексеев стал приглашенным участником дискуссии «Наука в регионах: как привлечь и сохранить таланты». Участники обсудили, как избежать утечки кадров и сделать регион привлекательным для молодых ученых. «Было очень почетно принять участие в такой профильной сессии конгресса. Уверен, что именно космические и цифровые проекты способны стать тем самым магнитом для притяжения новых талантов, молодых ученых в регионах нашей страны. Своим примером мы постараемся создать такие центры притяжения», – отметил Антон Алексеев.