Вирусологи назвали несколько сценариев развития пандемии при "омикроне"

У ситуации со штаммом "омикрон" в России и других странах есть несколько сценариев развития, рассказал "Газете.Ru" руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов. "Ранние заявления о том, что "омикрон" может завершить пандемию — очень хороший сценарий, но я не вижу пока никаких оснований так считать. Потому что у этого штамма есть преимущество: он, вероятно, как и "дельта" захватит основные территории, будет их какое-то время держать. С учетом того, что пока у него тяжесть заболевания существенно ниже - мы на данный момент не видим ни летальных исходов, ни тяжелого течения — был бы хороший вариант, если бы коронавирус стал пятой сезонной инфекцией", - отметил он. С ним согласился и замдиректора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский. По его мнению, штамм, вызывающий легкое течение COVID-19, мог бы проиммунизировать население без больших потерь. "Я бы не торопился делать заключения, что "омикрон" менее опасный, поскольку количество пациентов небольшое и может быть статистическая погрешность - просто те, кто попал в поле зрения, переносили инфекцию легко. С другой стороны, возможна ситуация, при которой штамм будет протекать как легкий вариант и, не вызывая смертельных исходов, быстро проиммунизирует население. Но это только гипотеза", - пояснил эксперт. Ранее вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что распространение омикрон-штамма коронавируса может не ухудшить, а, наоборот - улучшить эпидситуацию. Эксперт пояснил, что из-за своих мутаций этот штамм переносится легче, чем его предшественники. По его словам, если "омикрон" станет доминирующим типом коронавируса в мире, это снизит опасность заболевания и закончит пандемию. Альтштейн напомнил, что у "омикрона" 32 мутации в главном белке — это означает, что у вируса "нестабильный геном". "Если у него нестабильный геном, то у него в первую очередь будет подавлено то, что ведет к тяжелому заболеванию. Мы уже сейчас видим: 100 человек обнаружено, у всех легкое заболевание, никто не умер Пока "омикрон" не производит впечатление вируса, страшного по своим последствиям", - сообщил вирусолог радиостанции Sputnik. Чепурнов в свою очередь напомнил, что у нового варианта есть неприятная особенность - способность пренебрегать иммунной защитой. "Южноафриканские ученые выявили трехкратную способность заражать людей, которые уже переболели ковидом. Это очень плохой признак, который всерьез может нивелировать эффективность вакцин. Я бы поопасался пока потирать ручки, что он может стать последним, а сильно поплевал через плечо по старинке", - подчеркнул он. Покровский согласился с тем, что под ударом "омикрона" могут оказаться вакцинированные люди. "Самое неприятное, что пока выявлено и чего все опасаются, это то, что будут заражаться вакцинированные против предыдущих штаммов люди. Вирусы не толкаются, друг друга не выталкивают - они просто заражают тех, кто восприимчив к тому или иному варианту. Если окажутся восприимчивы те, кто вакцинирован, то будет неприятно", - пояснил он. При этом собеседники "Газеты.Ru" не исключают, что коронавирус может просто исчезнуть из популяции, как это произошло с вирусом испанки или SARS-CoV-1. "Случаев, когда вирусы исчезали сами собой, было немало - та же испанка или сыпной тиф", - рассказал Чепурнов. "Самый простой пример - вирус SARS-CoV-1, который начал распространяться в Китае в 2002 году. Через два года не было зарегистрировано ни одного случая заболевания. Испанка спустя два года исчезла и появился новый вариант H1N1", - заключил доцент кафедры инфекционных болезней РНИМУ им. Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов. В России коронавирус, вызванный омикрон-штаммом, уже обнаружили у двух человек, прибывших из ЮАР. Еще у 10 прилетевших оттуда россиян подтвердился коронавирус - штамм устанавливается.%%% При этом необходимости модифицировать российскую вакцину от коронавируса под штамм "омикрон" пока нет, сообщил ранее "Интерфаксу" вице-президент РАН Владимир Стародубов "Надо пользоваться теми вакцинами, которые существуют. А если будут выявлены какие-то особенности у этого штамма, то наши специалисты за пару недель подготовят вариант вакцины, которая будет более сильной", — пояснил он.