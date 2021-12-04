В штамме "омикрон" нашли геном человека

Включив в себя фрагмент человеческого генома, штамм "Омикрон" стал более человечным, что позволит ему избежать атак со стороны иммунной системы, сообщается на сайте OSF Preprints.

Фото: ТАСС ТАСС

Уточняется, что эксперты из компании Nference, которая занимается анализом данных, выяснили, что "Омикрон" взял одну из мутаций, присоединив последовательность нуклеотидов, которая есть в генетическом коде вируса, вызывающего простуду, а также в геноме человека.

"Включив в себя этот фрагмент, "Омикрон» стал более человечным, что позволит ему избежать атак со стороны иммунной системы", – объяснил руководитель исследовательской группы Венки Сундарараджан.

По словам специалистов, этот фрагмент не фиксировался в прошлых вариантах COVID-19.

Мутация, возможно, возникла в клетках легких или ЖКТ, так как они могут одновременно иметь и коронавирус, и SARS-CoV-2. В подобных условиях может происходить вирусная рекомбинация, когда разные патогены формируют копии с фрагментами друг друга, уверены эксперты.

В свою очередь, главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) РФ Владимир Никифоров ранее предположил, что "Омикрон" может быть первым признаком окончания пандемии COVID-19, и, кроме того, он может способствовать переходу вируса в область обычных сезонных респираторных инфекций.

О появлении нового опасного штамма коронавируса B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. Специалисты предположили, что он мог возникнуть у человека с ослабленным иммунитетом.Всемирная организация здравоохранения обозначила новую мутацию греческой буквой "омикрон". В ВОЗ подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство.