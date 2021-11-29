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7 часов назад

Раскрыта способность «омикрон»-штамма мгновенно передвигаться по вентиляции

«Омикрон»-штамм коронавируса способен бесконтактно передвигаться по вентилируемому воздуху, сообщил в беседе с «Вечерней Москвой» врач-иммунолог Владимир Болибок. По его мнению, новый штамм обладает способностью мгновенно распространяться и отличается большей опасностью по сравнению с «дельтой».

Раскрыта опасная способность «омикрон»-штамма
Фото: ReutersReuters

Специалист отметил тот факт, что на Тайване, несмотря на соблюдение всех мер санитарной безопасности, даже в закрытых на самоизоляцию отелях уже выявили случай передачи этого штамма вируса.

Хотя там люди не выходят из номеров, любая коммуникация и физическое воздействие исключительно бесконтактные. Но тем не менее вирус пробрался, что говорит о его крайней вирулентности и возможности передаваться через вентиляционные каналы, — пояснил Болибок.

Иммунолог подчеркнул, что новый штамм обладает способностью мгновенно распространяться и отличается большей опасностью, чем «дельта». Он не исключает, что «омикрон» вытеснит «дельту» и станет доминирующим во многих странах мира.

ВОЗ: у переболевших COVID-19 высокий риск заразиться «омикроном»

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что если от «омикрона» никто не умрёт, значит, конец пандемии близко. Он добавил, что очередная разновидность инфекции ведёт себя «как вырожденец», имея 52 мутации в одном гене. Как отметил эксперт, штамм приобрёл массу опасных мутаций: например, он гораздо быстрее распространяется, к тому же «омикрону» нужна меньшая доза, чтобы вызвать заражение коронавирусом. Альтштейн призвал пока не говорить о том, что новый штамм COVID — самый смертельный, так как пока неизвестно, насколько хорошо он нейтрализуется.

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