Раскрыта опасная способность «омикрон»-штамма

«Омикрон»-штамм коронавируса способен бесконтактно передвигаться по вентилируемому воздуху, сообщил в беседе с «Вечерней Москвой» врач-иммунолог Владимир Болибок. По его мнению, новый штамм обладает способностью мгновенно распространяться и отличается большей опасностью по сравнению с «дельтой».

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Специалист отметил тот факт, что на Тайване, несмотря на соблюдение всех мер санитарной безопасности, даже в закрытых на самоизоляцию отелях уже выявили случай передачи этого штамма вируса.

Хотя там люди не выходят из номеров, любая коммуникация и физическое воздействие исключительно бесконтактные. Но тем не менее вирус пробрался, что говорит о его крайней вирулентности и возможности передаваться через вентиляционные каналы, — пояснил Болибок.

Иммунолог подчеркнул, что новый штамм обладает способностью мгновенно распространяться и отличается большей опасностью, чем «дельта». Он не исключает, что «омикрон» вытеснит «дельту» и станет доминирующим во многих странах мира.