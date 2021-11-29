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8 часов назад

Институт космической политики: Россия уступила космическую гонку Илону Маску

Как считает глава организации Иван Моисеев, наша страна давно вышла из тройки лидеров в этой отрасли.

"Россия уступила космическую гонку Илону Маску"
Фото: EPAEPA

В интервью радиостанции «Говорит Москва» он заявил, что проект полёта к Венере пока находится на стадии обсуждения.

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Ранее Дмитрий Рогозин призвал запустить станцию к этой планете до 2030 года. Это грозит исключением нашей страны из тройки великих космических держав.

«Венера-Д». Этот проект должен был войти в Федеральную космическую программу в 2006 году, потом в 2016. В обоих случаях это не состоялось, потому что денег не нашлось, мягко говоря. Обсуждение идёт, сам проект находится в стадии технических обсуждений (это идея), то есть шанс, что в Федеральную космическую программу 2026 года он войдёт. Сделать за такой срок — раньше делали. Так что это вопрос оптимизма», — сказал глава Института космической политики Иван Моисеев.

По его словам, лидером отрасли стали США, а Россия уступила компании Space X.

«На первом месте идут США, которые и тратят, и получают больше, чем все остальные страны вместе взятые. На втором-третьем месте (трудно судить, кто именно впереди, слишком они параллельно) — Европа и Китай. Мы из тройки давно вышли. Причём мы уступили не каким-то космическим державам, а мы уступаем небольшой частной космической фирме Илона Маска Space X, в которой 8 тысяч человек, которая вытеснила нас с космического рынка запусков. И по всем другим направлениям тоже подвинула — по экономике, по цифрам, по объёмам. У нас тенденция идёт к уменьшению космической активности. Где-то через 5 лет нашим конкурентом будет Индия».

Рогозин предупредил о выпадении России из тройки космических держав

Дмитрий Рогозин рассказал об обсуждении «Роскосмоса» с NASA совместной реализации проекта полёта к Венере. Однако в США для его запуска требуются политические согласования. В крайнем случае полёт автоматической станции на Венеру может быть реализован в партнёрстве не с Соединёнными Штатами, а с другой страной, заключил Рогозин.

В 2019 году Илон Маск назвал российский ракетный двигатель РД-180 лучшим. Он высоко успехи РФ в ракетостроении и также похвалил российскую космическую технику.

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