"Россия уступила космическую гонку Илону Маску"

«На первом месте идут США, которые и тратят, и получают больше, чем все остальные страны вместе взятые. На втором-третьем месте (трудно судить, кто именно впереди, слишком они параллельно) — Европа и Китай. Мы из тройки давно вышли. Причём мы уступили не каким-то космическим державам, а мы уступаем небольшой частной космической фирме Илона Маска Space X, в которой 8 тысяч человек, которая вытеснила нас с космического рынка запусков. И по всем другим направлениям тоже подвинула — по экономике, по цифрам, по объёмам. У нас тенденция идёт к уменьшению космической активности. Где-то через 5 лет нашим конкурентом будет Индия».