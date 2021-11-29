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14 часов назад

В Роспотребнадзоре заявили, что нет вероятности передачи ВИЧ вместе со штаммом "омикрон"

Эксперт Роспотребнадзора заявил, что вероятности передачи ВИЧ вместе с новым штаммом коронавируса «омикрон» нет. Об этом сообщает ФАН.

Роспотребнадзор опроверг версию о передаче ВИЧ вместе со штаммом "омикрон"
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

До этого вирусолог Петр Чумаков предположил, что новый вариант SARS-CoV-2 развился в теле человека, инфицированного ВИЧ.

В свою очередь в Роспотребнадзоре опровергли версию, что ВИЧ-инфекция якобы может передаться человеку вместе с «омикроном». Поводом для заражения якобы была иммунная система, которая становилась слабее после заражения вирусом иммунодефицита человека.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что вероятности инфицирования ВИЧ с последним штаммом COVID-19 нет.

Ранее доктор Александр Мясников оценил вероятность распространения штамма «омикрон» в России.

Также в ВОЗ заявили, что вероятность распространения нового опасного штамма коронавируса «омикрон» на глобальном уровне очень высока.

Наука,Александр Мясников,ВОЗ,Роспотребнадзор,
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