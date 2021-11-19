«Русский» коронавирус получил официальное название

Штамм коронавируса SARS-CoV-2, доминирующий в России и называемый «русским», получил официальное обозначение AY.122 и был внесен в реестр вирусной номенклатуры Pangolin. Об этом сообщает РИА Новости.

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Новый штамм был впервые выявлен в Словакии в январе 2021 года, а в мае-июне он появился в РФ. К концу лета AY.122 уже составлял более 80 процентов российских образцов геномов коронавируса, загруженных в публичную базу GISAID. В то же время он распространился в Казахстане, на Украине, в Турции, Финляндии и Израиле, где возникла самостоятельная подлиния штамма, обозначенная как AY.122.1.

По словам генетика Дмитрия Прусса из Солт-Лейк-Сити, основным затруднением, возникшим при обособлении коронавируса в отдельный штамм, стало ненадежное поведение одной из двух характерных для него мутаций — Orf7a:P45L. Поэтому основой для признания нового штамма стала другая мутация — Orf1a:K261N.