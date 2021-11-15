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В России за сутки выявили 38 420 случаев коронавируса

RT на русскомиещё 7
15 часов назад

В России за сутки выявили 38 420 случаев коронавируса, накануне было зафиксировано 38 823 случая инфицирования.

С начала эпидемии в России подтвердили 9 109 094 случая COVID-19.

За сутки выздоровели 27 972 пациента с коронавирусом, за всё время выписаны после выздоровления 7 812 557 человек.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила на совещании с российским лидером Владимиром Путиным, что для достижения коллективного иммунитета на уровне 80% необходимо уже сейчас привить от коронавируса около 22 млн человек и ревакцинировать ещё порядка 9 млн.

Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз по ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.

Наука,Евгений Тимаков,Татьяна Голикова,Владимир Путин,
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