Минобороны России зарегистрировало БАД против коронавируса

Ученые 27-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России разработали уникальную биологически активную добавку «КовБАД», которая способна снизить концентрацию коронавируса у инфицированного в 16 раз. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты, генерал­-лейтенант Игорь Кириллов, пишет «Красная звезда».

Фото: ТАСС ТАСС

После того, как была оценена эффективность БАДов, один из них получил свидетельство о государственной регистрации.

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Игорь Кириллов, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты, генерал­-лейтенант:

"Проведенные нами эксперименты показали, что уже на второй день использования биологически активной добавки к пище, получившей название «КовБАД», количество вируса в носоглотке снижается в два раза, а на шестой — его концентрация сокращается в 16 раз".

Генерал­-лейтенант добавил, что благодаря разработанным военными учеными БАДам снижается воздействие коронавирусной инфекции на человеческий организм. Таким образом, болезнь протекает с меньшими осложнениями. По его словам, основные ингредиенты БАДов — экстракт аронии, эхинацеи, фукоидан, гидролизат кальмара тихоокеанского и другие вещества природного происхождения, благодаря которым повышается противовирусная защита организма.

Новые препараты от COVID-19

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что лекарство против коронавируса «Мир-19» завершает вторую фазу клинических исследований. Она напомнила, что «Мир-19» относится к группе этиотропных противовирусных препаратов. Он предназначен для профилактики или лечения COVID-19 через ингаляционное или интраназальное введение.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в свою очередь рассказал о том, что в России осуществляется разработка лекарственного препарата для подавления размножения коронавирусной инфекции. Он отметил что на сегодняшний день существуют лекарства, которые способны подавлять размножение COVID-19, однако они не могут делать это настолько хорошо, чтобы с их помощью можно было лечить зараженных в тяжелом состоянии.

Также Гинцбург сообщил, что в России разрабатывают лекарство из антител для лечения пациентов с COVID-19. Клинические испытания препарата для больных коронавирусом начнутся в январе, в течение трех-четырех месяцев они завершатся.

Кроме того, ранее в ноябре сообщалось, что в России создали собственное лекарство от коронавируса— инновирон, разработчиком препарата выступила компания «Валента Фарм». Специалисты провели вторую фазу испытаний препарата еще в июне. В конце октября этого года были направлены документы для регистрации разработки.

Прогресс

В сентябре российские специалисты Института физико-химической медицины ФМБА создали прибор, который за 27 минут с высокой степенью точности способен определить наличие коронавирусной инфекции. Прибор определяет наличие антигена вируса, в основе которого лежит метод изотермической амплификации.

Дарья Крючко, начальник Управления трансляционной медицины и инновационных технологий ФМБА:

Диагностическая система в течение 27 минут (от момента забора материала до получения результата) с высокой степенью достоверности определяет наличие антигена.

Кроме того, якутские ученые с помощью искусственного интеллекта научились выявлять поражение легких у пациентов с COVID-19, на диагностику с использованием компьютерной томографии уходит 15 секунд. Технология позволяет снизить нагрузку на специалиста, нивелируя человеческую усталость: в настоящее время на расшифровку каждого КТ-исследования у врача уходит не менее 30-40 минут.

Также учеными Северо-Восточного федерального университета был внедрен новый метод диагностики иммунитета против коронавирусной инфекции. Подход ELISPOT заключается в идентификации специфичных цитокинов, которые выделяются при активации лимфоцитов в ответ на вирус.

В мае специалисты из университета Иллинойса в США разработали прибор, который позволяет выявлять коронавирус по слюне человека за полчаса. Тест способен с высокой точностью обнаружить вирусную частицу в капле жидкости. Прибор портативный и работает от батареек. Пока устройство находится в стадии прототипа.

Неожиданные находки

Бразильские ученые сообщили, что дешевый антидепрессант флувоксамин оказался полезен при тяжелых формах коронавируса. Препарат снизил риск госпитализации среди взрослых с COVID-19 из группы высокого риска.

Специалисты из США в свою очередь показали, что применяемый для лечения подагры препарат пробенецид способен бороться с распространением коронавирусной инфекции. Пробенецид подавляет процесс репликации вируса в зараженных клетках, тем самым предотвращая его распространение в организме.

Также ученые Мичиганского университета обнаружили новые потенциальные лекарства против SARS-CoV-2, включая уже известную пищевую добавку лактоферрин. Последний представляет собой белок, содержащийся в грудном молоке человека, однако он продается без рецепта в качестве пищевой добавки, полученной из коровьего молока.