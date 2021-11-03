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Найдены защищающие от слабоумия гены

Lenta.ruиещё 1
24 минуты назад

Американские ученые нашли группу генов, защищающие от деменции, результаты научной работы опубликованы в журнале Science Translational Medicine.

Найдены защищающие от слабоумия гены
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) заметили, что эти гены могут сохранить когнитивные способности в пожилом возрасте при условии, что человек будет поддерживать их с помощью интеллектуальной работы в течение жизни. По словам экспертов, это объясняет тот факт, что активные, интересующиеся, постоянно обучающиеся новому люди меньше подвержены слабоумию.

Эксперимент был проведен на мышах. У грызунов, которые росли в активной обстановке, где было много разнообразных игрушек и развивающих приспособлений, по сравнению с сородичами, не имевшими эти «блага», выявили эпигенетические изменения в нейронах, связанные с активностью найденных генов MEF2. Сначала биологи подумали, что фактор транскрипции MEF2 нужен для развития сердечной мышцы, но позже выяснилось, что он играет важную роль в развитии нервной системы.

Ученые проанализировали медицинские данные 900 человек. Они выяснили, что экспрессия MEF2 коррелирует с когнитивной устойчивостью. Гены, регулируемые фактором MEF2, запускают программу в мозге, сопротивляющуюся когнитивным нарушениям.

Ранее ученые заявили, что продукты, имеющие в своем составе насыщенные жиры и трансжиры, увеличивают риск развития слабоумия.

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