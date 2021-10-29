Вымирающие кондоры оказались способны к бесполому размножению

Калифорнийские кондоры иногда предпочитают бесполое размножение даже в условиях, когда есть возможность спариться с самцом, обнаружили исследователи из Альянса дикой природы зоопарка Сан-Диего. Необычный случай они описали в статье в журнале Journal of Heredity.

Фото: Marcio Jose Sanchez/AP Marcio Jose Sanchez/AP

Бесполое размножение, партеногенез, встречается у многих животных, от медоносных пчел до акул. Но у птиц, в том числе и кондоров, он наблюдается нечасто и обычно связан с отсутствием доступных самцов.

Исследователи обнаружили двоих самцов калифорнийского кондора, вылупившихся из неоплодотворенных яиц и не имеющим генетического родства ни с кем, кроме собственных матерей.

Однако ранее эти самки уже несли яйца после спаривания с самцами, и на момент появления "непорочно зачатых" птенцов не имели проблем с доступом к самцам. Это первый случай партеногенеза в условиях, когда у птицы нет препятствий для спаривания, отмечают авторы работы.

Они допускают, что подобное может происходить и у других видов, оставаясь незамеченным.

Калифорнийские кондоры - вымирающий вид птиц. К 1980-м годам осталось всего 22 особи, на сегодняшний день их численность удалось довести до 500. Из них более 300 выпущены в дикую природу в Калифорнии, Аризоне, Юте и Мексике. Кондоры могут доживать до 60 лет, однако оба изученных самца оказались больны - один прожил менее восьми лет, второй не дотянул и до двух.