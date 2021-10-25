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Оценена опасность выявленной в Москве мутации COVID-19

Газета.Ruиещё 3
15 часов назад

Директор Центра глобальной вирусологической сети, советник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), профессор Университета Джорджа Вашингтона Константин Чумаков назвал новую мутацию коронавируса АY.4.2 более заразной версией "дельта"-штамма. Об этом он заявил РБК.

Оценена опасность выявленной в Москве мутации COVID-19
Фото: ReutersReuters

"Это и есть дельта-штамм, только некоторые его называют дельта плюс. В штамме дельта появилась еще одна мутация, и, судя по всему, она делает вирус более заразным. АY.4.2 постепенно увеличивается среди других штаммов, которые просто дельта, то есть постепенно этот вариант вытесняет стандартную дельту", — рассказал Чумаков.

Он также привел в пример Англию, где следят за циркуляцией вариантов COVID-19. По словам эксперта, в этой стране доля штамма с мутацией АY.4.2 постепенно растет среди других разновидностей. Как рассказал изданию научный руководитель ФГБНУ "НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова" Виталий Зверев, пока отсутствуют доказательства того, что штамм АY.4.2 распространяется быстрее.

Он отметил, что это не тот вариант мутации, которого надо бояться и говорить, что люди, которые "переболели предыдущим, будут болеть новым или что не будут работать вакцины".

"А то, что он стал быстрее распространяться, это, скорее всего, поведенческие реакции, связанные с погодными условиями, снятиями каких-то ограничений", — добавил специалист.

Ранее Роспотребнадзор официально подтвердил, что "единичные случаи" нового варианта коронавируса AY.4.2 обнаружены среди образцов из Московского региона. Впервые о распространении данного штамма заявили в Великобритании ученные Джеффри Барретт из Института Уэллкома Сэнгера в Кембридже и директор Института генетики Лондонского университета Франсуа Баллу.

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