Российские ведомства готовятся к переходу на «Гостех»

В России к 2024 году создание и развитие государственных информационных систем должно вестись в рамках облачной платформы «Гостех». Об этом в ходе конференция «Использование единой платформы Гостех» заявил глава Минцифры России Максут Шадаев.

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«Гостех» — это облачное платформенное решение для федеральных, региональных органов власти и бизнеса с единой средой разработки, сервисными системами, маркетплейсом с возможностью переиспользования компонентов. С 2020 года в России проходит эксперимент по созданию, переводу и развитию государственных информационных систем (ГИС) на платформе «Гостех», который продлится до конца мая 2022 года. Участниками его являются Минцифры, Минспорта, Росимущество и ФОМС.

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В ходе конференции, которая прошла в Координационном центре правительства, руководители ведомств, принимающих участие в эксперименте, представили структуру своих доменов, которые будут интегрированы в единую платформу. В мероприятии также приняли участие руководители цифровой трансформации регионов – Калининградской, Тюменской, Белгородской, Сахалинской областей, Пермского края и города Санкт-Петербурга, эксперты и специалисты ИТ-отрасли.

«Мы обсуждаем, что с 2024 года все дальнейшие разработки будут обязательно на «Гостех». Понятно, что с завтрашнего дня такие требования не вводятся, но всем федеральным ведомствам и регионам нужно к такому готовиться», - подчеркнул в своем выступлении Максут Шадаев.

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, в рамках цифровой трансформации пройдет оптимизация ресурсов и должна быть создана клинтоориентированная экосистема для граждан и бизнеса.

«ГИС содержит до 80% типового функционала и ведомства изобретают велосипед, тогда как необходимо сосредоточиться на создании быстрых и удобных сервисов для граждан и бизнеса, помогая решать им конкретные жизненные ситуации. Поэтому принято решение от разрозненных ГИС перейти к созданию домена на единой платформе «Гостех», - отметил он.

Чернышенко подчеркнул, что базовыми принципами системы должны стать «надежность, доступность и безопасность». Cовокупные расходы на владения региональными и федеральными информационными системами составляют 460 млрд. рублей. Ожидается, что платформа «Гостех» решит проблемы госзакупок по линии ИТ, создаст новый рынок для разработчиков, обеспечит переиспользование сервисов и снизит расходы.

«Мы должны признать, что уровень цифровой зрелости регионов разный. Благодаря «Гостеху» субъекты смогут сосредоточиться внедрении и оптимальном использовании лучших облачных решений, при этом не тратя ресурс на разработку. В глобальном смысле для государства – это технологический суверенитет, высокая скорость и качество новых сервисов для граждан и бизнеса», - добавил вице-премьер.

Региональные ведомства, которые не располагают необходимыми ресурсами, смогут подключиться к платформе и использовать уже готовые сервисы. При этом в рамках «Гостеха» будут предлагаться технологии, которые будут востребованы ведомствами.

«Учитывая повышение общего уровня цифровой грамотности в госорганах, дополнительные настройки смогут также произвести эксперты ведомств, используя платформы Low Code/No Code», – уточнил Максут Шадаев.