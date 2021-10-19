Ученые доказали неяпонское происхождение индейцев

Результаты совместного исследования российских, американских и испанских ученых опровергли популярную гипотезу, согласно которой коренные американцы произошли от японского народа Дземон. Результаты работы, в том числе поддержанной грантами Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале PaleoAmerica.

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Теория о родстве индейцев и японцев возникла не на пустом месте: в ее основе лежат находки наконечников метательного оружия возрастом 16-14 тысяч лет. Техника их исполнения аналогична у коренных американцев и у древнего японского народа Дземон.

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Ученые предполагали, что предки индейцев пришли из Японии по Беринговому перешейку, соединяющему Евразию и Северную Америку. Есть и и находки, свидетельствующие о схожем образе жизни народов.

«Эта гипотеза выдвинута только исходя из археологических свидетельств, однако нельзя пренебрегать нашими достижениями в исследовании биологических остатков, в том числе анализе древней ДНК. В этой работе мы решили взглянуть на происхождение коренных народов Америки с позиций биоантропологии, и наши результаты опровергают столь популярную теорию», — рассказывает Джон Хоффекер, инициировавший данное исследование, профессор Института Арктических и Альпийских исследований Университета Колорадо (США) и почетный доктор Института истории материальной культуры РАН.

Ученые из Института истории материальной культуры РАН, Арктического и антарктического научно-исследовательского института и Отдела изучения мамонтовой фауны АН РС(Я) вместе с коллегами из США и Испании сравнили строение зубов древних американцев и представителей японского народа Дземон при помощи веб-приложения rASUDAS. Это тест, определяющий эволюционное родство на основе признаков зубов. Их строение мало зависит от влияния внешних факторов и часто связано с генетикой.

Визуальное различие зубного ряда, типичного, соответственно, для представителей населения дземон, и коренного населения Америки (у последних центральные резцы сближены и развёрнуты относительно оси). Taylor & Francis GroupВыяснилось, что коренные жители Америки довольно далеки от японцев по 21 признаку, среди которых наличие или отсутствие определенных бугорков или ямок, их количество и форма. Некоторые отличия заметны даже невооруженным глазом: у древних индейцев центральные резцы сближены и развернуты относительно оси, тогда как передние зубы дземонцев были более ровными.Генетические исследования материала из костей — ядерной и митохондриальной ДНК и мужских хромосом — также подтверждает, что народ Дземон не был предком древних американцев. Зато ДНК индейцев несет последовательности обитателей нескольких регионов Северо-Восточной Азии, в том числе Сибири.