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В Минздрав РФ подали заявку на регистрацию препарата "Мир-19"

Газета.Ruиещё 15
15 октября 2021

Государственный научный центр «Институт иммунологии» Федерального медико-биологического агентства подал в Минздрав России документы на регистрацию препарата для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией «Мир-19». Об этом сообщает ТАСС.

В Минздрав РФ подали заявку на регистрацию препарата "Мир-19"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Дата регистрации входящего номера — 14 октября 2021 года. Торговое наименование — «Мир-19». Международное непатентованное наименование — синтетическая малая интерферирующая рибонуклеиновая кислота (миРНК)», — говорится в публикации.

Ранее начальник управления трансляционной медицины и инновационных технологий Федерального медико-биологического агентства Дарья Крючко заявила, что препарат для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией «МИР-19», разработанный в ФМБА, не имеет серьезных побочных эффектов.

По ее словам, первая фаза клинических испытаний завершилась в мае текущего года. Тогда «МИР-19», как отметила представитель ФМБА, продемонстрировал хорошую переносимость и полную безопасность.

Она также добавила, что «МИР-19» — это ингаляционный препарат, который вдыхается с помощью ингалятора через маску.

Наука,Минздрав РФ,Федеральное медико-биологическое агентство,
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