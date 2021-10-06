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NASA протестирует защиту Земли от астероидов

Газета.Ruиещё 1
15 минут назад

NASA впервые протестирует защиту Земли от потенциально опасных астероидов, сообщает газета Washington Post.

NASA протестирует защиту Земли от астероидов
Фото: AirbusAirbus

Американское космическое ведомство планирует в ноябре запустить к одному из астероидов ракету, оборудованную специальным зондом, который должен будет столкнуться с астероидом и изменить его орбиту.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с зондом DART с базы Космических сил Ванденберг в Калифорнии назначен на 24 ноября на 01:20 по времени Восточного побережья США (09:20 мск).

В 2016 году NASA создало Управление по координации мер по защите Земли от астероидов, в рамках которого ведомство осуществляет поиск астероидов и комет, которые могли бы представлять опасность Земле.

Ранее сообщалось, что NASA запускает миссию по изучению астероида стоимостью более $10 000 квадриллионов, который содержит столько драгоценного металла, что каждый на Земле стал бы миллиардером, если бы его драгоценный груз был разделен между человечеством.

Наука,Наука и техника,SpaceX,NASA,Washington Post,
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