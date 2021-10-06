NASA протестирует защиту Земли от астероидов

NASA впервые протестирует защиту Земли от потенциально опасных астероидов, сообщает газета Washington Post.
Американское космическое ведомство планирует в ноябре запустить к одному из астероидов ракету, оборудованную специальным зондом, который должен будет столкнуться с астероидом и изменить его орбиту.
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с зондом DART с базы Космических сил Ванденберг в Калифорнии назначен на 24 ноября на 01:20 по времени Восточного побережья США (09:20 мск).
В 2016 году NASA создало Управление по координации мер по защите Земли от астероидов, в рамках которого ведомство осуществляет поиск астероидов и комет, которые могли бы представлять опасность Земле.
Ранее сообщалось, что NASA запускает миссию по изучению астероида стоимостью более $10 000 квадриллионов, который содержит столько драгоценного металла, что каждый на Земле стал бы миллиардером, если бы его драгоценный груз был разделен между человечеством.