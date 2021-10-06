Любимова: РФ и Белоруссия должны бережно хранить историю о Великой Отечественной войне

Россия и Белоруссия должны бережно хранить и передавать новым поколениям единую историю о Великой Отечественной войне, пресекая искажения фактов и событий того времени. Об этом в среду в приветствии к участникам экспертно-медийного семинара о противодействии попыткам фальсификации истории Великой Отечественной войны, который проходит в Минске, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Фото: culture.gov.ru culture.gov.ru

"Россия и Беларусь трепетно относятся к сохранению памяти о нашей общей Победе в Великой Отечественной войне, прочные взаимоотношения и многолетний опыт сотрудничества позволяют нам успешно справляться с этой ответственностью, - отметила она. - Сегодня мир столкнулся с проблемой неконтролируемого процесса интерпретации исторических фактов и событий". Любимова подчеркнула, что совместная задача двух стран - бережно хранить и передавать подрастающим поколениям "достоверную информацию о событиях тех лет и предотвратить искажение фактов о нашей Победе, нашем единстве и нашей культуре".

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В свою очередь министр культуры Белоруссии Анатолий Маркевич в приветствии указал, что сегодня история Великой Отечественной войны становится "фронтом острейшей идеологической, научной и информационно-психологической войны". "Ее события и уроки подвергаются критике. Мы не можем забыть тех трагических страниц истории, массового уничтожения людей, преступлений против мира и человечества", - отметил он. При этом министр добавил, что мероприятие в Минске важно для подтверждения единства народов России и Белоруссии, в осуждении агрессии, сохранении памяти о трагических и героических событиях Второй мировой войны.