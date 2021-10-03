Новые мутации COVID-19 оказались более заразными

Новые «альфа» и «дельта» разновидности COVID-19 эволюционируют, чтобы заражать больше людей, пишет The New York Times со ссылкой на исследование американских ученых.

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Эксперты изучили данные четырех пациентов, инфицированных «альфа» и ранними штаммами коронавируса. У них взяли кровь и мазки из носа, а также провели анализ качества воздуха, выдыхаемого больными в специальный аппарат. Заразившиеся дышали полчаса в маске и столько же без нее.

Как оказалось, инфицированные разновидностью коронавируса «альфа» пациенты способны выделять в 43 раза больше респираторных капель, чем носители изначальных COVID-19. В случае с «дельтой» показатели могут быть еще выше. Это говорит о том, что вирус развивается и более эффективно передается по воздуху.

Как отмечают ученые, COVID-19 эволюционирует для лучшей передачи воздушно-капельным путем. Теперь вирус может оседать прямо в легких, что делает мутации более опасными для человека.

Эксперты считают необходимым усовершенствовать защитные маски, которые люди носят в общественных местах.