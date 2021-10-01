В Израиле найден фрагмент грааля с таинственным именем

Управление древностей Израиля впервые показало фрагмент 2100-летней каменной чаши периода Хасмонеев, обнаруженный еще в 2015 году во время археологических раскопок на доисторической стоянке Гивати в национальном парке "Город Давида". Артефакт оказался украшен таинственной именной надписью.

Фото: Israel Antiquities Authority Israel Antiquities Authority

Как уточняет Управление древностей Израиля, фрагмент так называемой меловой чаши был раскопан возле Иерусалимских стен. Он оказался весьма редким и ценным сразу по нескольким характеристикам. Прежде всего, найденный сосуд признан одним из самых древних в своем роде.

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Как следует из совместного заявления доктора Дорон Бен-Ами из Управления древностей Израиля и профессора Эстер Эшель из Университета Бар-Илан, евреи широко использовали каменные сосуды. Считалось, что только такие сосуды не могли стать духовно "нечистыми". Словом, это были "святые граали", упоминания о которых в европейских письменных источниках появились только во времена крестовых походов.

Другой особенностью найденного фрагмента стала обнаруженная на нем гравировка. Надпись ученые расшифровали как "Гиркан". Эксперты говорят, что это было обычное имя в период Хасмонеев. Но ученые не уверены в том, что гравировка имени на каменном граале была обычным делом. По крайней мере, на сегодня известно только несколько подобных примеров.

Это может означать, что имя владельца на чаще вырезали только в особых случаях. Например, если это был важный человек. И тут возникает интригующий вопрос о том, кем мог быть Гиркан, владевший найденной чашей: был ли он высокопоставленным человеком или обычным гражданином?

"Имя Гиркан было довольно распространено в период Хасмонеев, - объясняют доктор Бен-Ами и профессор Эшель. - Мы знаем, по крайней мере, двух человек этого периода с таким именем: Иоанна Гиркана, внука Матитьяху Хасмонея, правившего Иудеей в 135-104 годах до нашей эры, и Иоанна Гиркана II, сына Александра Яннея и Саломеи Александры. К сожалению, невозможно определить, принадлежала ли чаша кому-либо из них".