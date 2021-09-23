Роскомос объявил тендер для полета на Луну

В «Роскосмосе» объявили тендер на реализацию научно-исследовательских работ для изучения актуальных вопросов программы пилотируемых полетов на Луну. Материалы госкорпорации опубликованы на сайте госзакупок, сообщает РИА Новости.

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Уточняется, что итогом исследований должна стать разработка требований к космической технике для подобных миссий. Общая стоимость контракта оценивается в 1,7 миллиарда рублей.

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"Цели научно-исследовательской работы: разработка предложений, рекомендаций, требований к перспективным технологиям, элементам и системам изделий ракетно-космической техники, обеспечивающим надежную реализацию пилотируемых полетов к Луне, работе космонавтов на окололунной орбите и поверхности Луны, с учетом необходимости решения медико-биологических проблем", — сказано в материалах.

Кроме того, "Роскосмос" впервые отметил в официальных документах, что для первых пилотируемых полетов на Луну российских космонавтов будет использоваться ракета «Ангара» и малый транспортный корабль.

Впервые упоминание «Ангары» как корабля, предназначенного для лунной программы, было на странице главы госкорпорации Дмитрия Рогозина в Facebook в декабре 2020 года.

Он подчеркнул, что к полетам на сверхтяжелой ракете, создание которой будет основано на новых технических решениях, планируется приступить на втором этапе программы. А сроки ее создания будут отложены относительно прошлого проекта.

Одним из условий нового тендера также является разработка требований к малому лунному взлетно-посадочному кораблю, который предназначен для высадки космонавтов на поверхность Луны.

В августе 2020 года Рогозин сообщал, что этот комплекс является необходимым для высадки, однако его разработка в тот период не числилась ни в одной программе.

Вместе с тем контракт предусматривает создание нового скафандра для работы на Луне, разработку его экспериментального макета, средств защиты, включая новые аптечки, а также строительного лунохода, "луномобиля", обитаемого и энергетического модулей лунной базы, корабля для доставки грузов на Луну. Некоторые из этих работ входила в проект "Федеральной космической программы на 2016-2025 годы" до ее секвестра в 2015-2016 годах.

Также в документе указана разработка сверхтяжелой ракеты, пилотируемого транспортного корабля и лунного взлетно-посадочного корабля. Реализация контракта разделена на части. Первые результаты должны быть представлены к 2022 году. А вся программа должна быть завершена к ноябрю 2025 года.