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В космосе заметили гигантскую полость

Мир24
6 часов назад

Астрономы, исследуя 3D-карты близлежащих к Солнечной системе молекулярных облаков, обнаружили необычное образование. Оно напоминало гигантскую полость, сообщает Astrophysical Journal Letters.

В космосе заметили гигантскую полость
Фото: ReutersReuters

Область охватывает около 150 парсеков, или 500 световых лет. Она расположена на небе среди созвездий Персея и Тельца.

Исследователи предположили, что она возникла из-за древних сверхновых, которые взорвались около 10 миллионов лет назад. Вокруг полости расположены молекулярные облака – места рождения новых звезд.

«Сотни звезд формируются или уже существуют на поверхности этого гигантского пузыря», – отметили авторы научной работы.

У ученых есть две теории появления пустоты: либо одна сверхновая взорвалась в ядре этого «пузыря» и вытолкнула газ наружу, либо серия сверхновых взрывалась последовательно в течение миллионов лет.

Открытие показывает, что молекулярные облака Персея и Тельца, скорее всего, образовались вместе из одной и той же ударной волны сверхновой. Это показывает, что взрыв умирающей звезды может вызвать цепочку событий, которая в конечном итоге приводит к образованию новых звезд.

Ранее ученые заявили о новом типе сверхновых. Он возникает при столкновении живой и мертвой звезд.

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