В космосе заметили гигантскую полость

Астрономы, исследуя 3D-карты близлежащих к Солнечной системе молекулярных облаков, обнаружили необычное образование. Оно напоминало гигантскую полость, сообщает Astrophysical Journal Letters.
Область охватывает около 150 парсеков, или 500 световых лет. Она расположена на небе среди созвездий Персея и Тельца.
Исследователи предположили, что она возникла из-за древних сверхновых, которые взорвались около 10 миллионов лет назад. Вокруг полости расположены молекулярные облака – места рождения новых звезд.
«Сотни звезд формируются или уже существуют на поверхности этого гигантского пузыря», – отметили авторы научной работы.
У ученых есть две теории появления пустоты: либо одна сверхновая взорвалась в ядре этого «пузыря» и вытолкнула газ наружу, либо серия сверхновых взрывалась последовательно в течение миллионов лет.
Открытие показывает, что молекулярные облака Персея и Тельца, скорее всего, образовались вместе из одной и той же ударной волны сверхновой. Это показывает, что взрыв умирающей звезды может вызвать цепочку событий, которая в конечном итоге приводит к образованию новых звезд.
Ранее ученые заявили о новом типе сверхновых. Он возникает при столкновении живой и мертвой звезд.