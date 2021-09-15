В России оценили статью о бесполезности повторной вакцинации

Инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев оценил статью ученых в медицинском журнале The Lancet, в которой утверждается, что массовая ревакцинация граждан бесполезна. Его слова передает РБК.

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По мнению эксперта, в первую очередь необходимо тщательно изучать вопрос.

«Проводятся многочисленные исследования, на основании которых выводится временной промежуток, в который оптимально делать ревакцинацию. Преждевременно волноваться, бить в колокола не стоит — нужно изучать», — сказал он.

Касательно связи повторной вакцинации с появлением миокардита и других заболеваний инфекционист подчеркнул, что она «потенциально может быть, равно как может и не быть».

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович отметила, что подобные публикации не стоит воспринимать всерьез. Пока данных о том, как иммунная система действует при COVID-19, недостаточно, пояснила она.