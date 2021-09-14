"Сбер" учредит научную премию за исследования в большинстве областей науки

МОСКВА , 14 сентября. /ТАСС/. Сбербанк в 2021 году учредит научную премию, которая охватит исследования в области биологии, медицины, IТ, математики, физики и других областей науки., сообщил глава Сбербанка Герман Греф на брифинге во вторник.

"Мы объявили сегодня нашему набсовету, что мы с этого года начинаем вручать премию. Приурочили ее запуск к нашему 180-летию. Это научная премия "Сбера", она будет присуждаться в трех номинациях и охватит большинство научных исследований среди научных сфер - таких, как биология, медицина, сельскохозяйственные науки, математика, информатика, физика, химия, астрономия и технические науки. Ежегодно мы будем вручать по три персональных премии в размере 20 млн рублей. Призовой фонд составит 60 млн рублей", - сказал глава банка.