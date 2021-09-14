Сбер учредил научную премию с призовым фондом в 60 млн рублей

Сбер учредил собственную ежегодную Научную премию, призванную поддержать деятелей науки за исследования и разработки, результаты которых имеют потенциал влияния на научно-технический прогресс.

Премия присуждается в трех номинациях: «Науки о жизни» (биология, медицина, сельскохозяйственные науки), «Цифровая вселенная» (математика, компьютерные науки, информатика), «Физические науки» (физика, химия, астрономия, науки о Земле, технические науки).

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Каждый из трех лауреатов получит 20 млн рублей. Сопредседателями Комитета премии стали президент, председатель правления СберБанка Герман Греф и лауреат Нобелевской премии по физике, профессор Национального университета Сингапура и университета Манчестера Константин Новоселов.

«Кто заставляет мир двигаться вперед? Это люди — ученые, исследователи, преподаватели. Те, без которых было бы невозможно ни одно эволюционное или революционное развитие человечества. Благодаря научным открытиям люди стали дольше жить, научились быстрее передвигаться по планете, передавать информацию за мгновение. Ученым необходимы ресурсы, финансирование, открытые перспективы. Наша премия станет одним из источников поддержки науки и научного сообщества, мы будем стремиться помогать ученым и исследователям не останавливать свою работу, делая нашу с вами жизнь лучше», — сказал Герман Греф.

Премию могут получить как российские, так и иностранные ученые, которые внесут значительный вклад в развитие науки и технологий, а также продолжающие активную научно-исследовательскую деятельность, связанную с российскими научными, образовательными учреждениями или технологическими компаниями.

«Ключевая задача премии – это поддержка ученых, работающих в России, которые занимаются наукой и находятся на пике своих исследований. Предстоит очень сложная работа по оценке и выбору победителей, но несмотря на это, я считаю, что эта инициатива Сбера очень своевременная и правильная», — сказал Константин Новоселов.

Лауреатов определит Комитет, который формируется из числа авторитетных ученых и специалистов в различных областях науки.