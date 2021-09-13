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Ученые пересмотрели норму шагов в день

Medical Note
59 минут назад

Широко известна рекомендация проходить 10 тысяч шагов в день. Однако ученые из США выяснили, что норма шагов для среднего возраста может быть меньше и составлять 7 тысяч шагов в день, передает Хайтек+.

Ученые пересмотрели норму шагов в день
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Рекомендация проходить 10 тысяч шагов возникла в рамках маркетинговой кампании японского шагомера и не имеет научных обоснований, считает специалист по кинезиологии из Университета штата Массачусетса Аманда Палуч.

Эксперт и ее коллеги проанализировали данные крупного исследования риска развития заболеваний коронарной системы, участие в котором приняли примерно 2100 человек в возрасте от 38 до 50 лет. В 2005-2006 годах они носили акселерометр, а через 10 лет ученые изучили показатели их здоровья.

Участников разделили на 3 группы. Первая проходила не менее 7 тысяч шагов в день, вторая — от 7 тысяч до 9999, третья — более 10 тысяч.

По мере увеличения количества шагов риск смертности постепенно уменьшается, показало исследование. Польза для здоровья у второй группы оказалась существенной. Дополнительных бонусов от увеличения нормы шагов ученые не нашли.

По словам Палуч, людям, которые обычно проходят по 4 тысячи шагов, полезно повысить норму до 5 тысяч. При увеличении от 5 тысяч до 6 тысяч снижение риска смертности от всех причин нарастает постепенно примерно до 10 тысяч шагов, добавила она.

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