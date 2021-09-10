Гинцбург: эффективность "Спутника V" против "дельта"-штамма выше, чем  у зарубежных вакцин

Эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» против дельта-штамма патогена оказалась на порядок выше, чем у зарубежных вакцин, сообщил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Его слова приводит ТАСС.
«Эффективность защиты «Спутника V», по данным министерства здравоохранения, на сегодняшний день составляет от 83% до 94% в зависимости от того, по каким показателям и как считать», — заявил Гинцбург.
При этом он подчеркнул, что эффективность препаратов компаний Pfizer и Moderna, по данным американских и израильских университетов, составляет от 40% до 52%, что «значительно хуже» показателей российской вакцины.
Ранее Гинцбург сообщил, что появление «дельта»-штамма коронавируса изменило тактику и стратегию вакцинации.
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона-Н».