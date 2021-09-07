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Кудрин предложил сократить госсектор в российской экономике

Газета.Ruиещё 13
7 сентября 2021

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил о необходимости сократить участие госсектора в экономике страны. Такое мнение он высказал в своей статье, опубликованной в журнале «Компания».

Кудрин предложил сократить госсектор в российской экономике
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он считает, что РФ находится в числе многих стран, которые из-за кризиса 2008-2009 годов увеличили присутствие государства в экономике. Однако, как указал глава СП, после кризиса такая терапия может содержать в себе риски, если ее вовремя не свернуть.

При этом, по мнению министра, госучастие может временами играть важную и положительную роль, но ему «пора начать сокращаться».

«Особого пути» в данной ситуации нет — госкомпании редко становятся экономическими и инновационными драйверами», — сказал Кудрин.

Он отметил, что в десятку крупнейших компаний РФ входят лишь четыре частных, тогда как в США в топ-10 крупнейших компаний отсутствуют компании с госучастием.

По словам руководителя СП, большинство отечественных компаний с госучастием менее пластичны в плане управления: они сильно зависят от бюрократической машины, в составе их советов директоров зачастую есть чиновники.

«Как показала проверка Счетной палаты, среди них есть настоящие «мультиуправленцы», представляющие интересы государства одновременно в 20 и более компаниях!» — подчеркнул Кудрин.

Он продолжил, что такая тенденция негативно отражается на скорости принятия решений и на постановке «прорывных, меняющих вектор движения целей». Кроме этого, государство является менее эффективным собственником, уверен глава СП.

Изменить ситуацию, как утверждает Кудрин, может приватизация, которая даст предприятиям эффективных собственников. Он убежден, что это окажет положительное влияние не только на результаты отдельных организаций, но и повысит эффективность экономики в целом.

Ранее Кудрин заявил, что Россия эксплуатирует старую модель экономики, которая себя изжила. По его словам, у страны пока так и не получилось перехода от экономики спроса к инвестиционной модели экономики, а старая модель исчерпала себя.

Наука,Алексей Кудрин,Счетная палата,Россия,
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