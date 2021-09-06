Найден полностью сохранившийся череп гигантской гиены

- В этом сезоне мы также сделали подробную топографическую съемку пещеры и детально установили ее морфологию: все выступы, углубления и изменения рельефа, - уточнил старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии Крымского федерального университета Геннадий Самохин. - Сейчас проводится морфологический анализ. И морфологические, и палеонтологические исследования ведутся, чтобы максимально полно реконструировать климат и другие элементы природной обстановки времени формирования пещерных отложений перед эпохой великих оледенений. Предварительный анализ показал, что климат в Крыму был жарким и засушливым. Но параметры природных условий времени обитания древней фауны необходимо уточнить и обосновать.