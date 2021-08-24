Коронавирус сравнили с гриппом

Исследователи предполагают, что COVID-19 может следовать сезонной схеме, аналогичной гриппу. Ученые считают, что сезонность коронавируса может стать ключевым фактором в борьбе с его распространением.

Фото: ТАСС ТАСС

Хорошо известно, что грипп носит сезонный характер и достигает своего пика зимой в регионах с умеренным климатом и во время сезона дождей в тропических регионах. Так следует ли COVID-19 аналогичной сезонной модели, задается вопросом The Guardian.

Видео дня

Чтобы ответить на этот вопрос, ученые сравнили показатели заболеваемости коронавирусом в период с марта 2020 года по март 2021 года из пяти стран — Канады, Германии, Индии, Эфиопии и Чили — со средней дневной температурой, влажностью, ультрафиолетовым излучением и т.д.

В странах с умеренным климатом исследователи обнаружили, что COVID-19 достигает пика в зимние месяцы, когда температура и влажность были низкими. Между тем в странах с тропическим климатом пик заболеваемости коронавирусом приходился на летние муссоны, когда влажность была высокой.

Результаты, опубликованные в журнале GeoHealth, показывают, что были две переменные — уровни ультрафиолета и скорости высыхания капель влаги на воздухе, которые постоянно коррелировали с уровнями COVID-19 во всех странах. Яркий солнечный свет и быстрое испарение оказались связаны с падением скорости распространения коронавируса, в то время как облачное небо и медленное испарение, по-видимому, способствуют распространению коронавируса.

Предвидение сезонности COVID-19 будет иметь важное значение в борьбе с его распространением, например обеспечение повторной вакцинации до начала пикового сезона. Но сезонность — это только один из факторов, так что терять бдительность только потому, что сейчас солнечно и сухо, ни в коем случае нельзя.

Между тем ранее ученые прогнозировали, что со временем COVID-19 станет больше похож на простуду, нежели на грипп, и достигнет «равновесия» через несколько лет. По мнению специалистов, повышение иммунитета сделает коронавирус менее опасным — и он, скорее всего, перестанет приводить к росту числа случаев заражения и смертей.

Профессор Пол Хантер, эксперт по инфекционным заболеваниям из Университета Восточной Англии, полагает, что коронавирус «не будет вызывать ту болезнь, которую мы узнали за последний год», потому что очень многие люди будут защищены с помощью вакцинации или вследствие предыдущего заражения. А поскольку коронавирус приобретет эндемический характер (что означает, что он никогда не будет искоренен), то у людей будет постепенно формироваться естественный иммунитет — и симптомы в конечном итоге будут «напоминать проявления обычной простуды».