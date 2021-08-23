Ученые определили предел прочности человека

Российские ученые Сибирского федерального университета совместно с зарубежными коллегами разработали способ предсказать наступление кризиса в организме человека и других сложных системах. О методе определения предела прочности живых организмов с помощью адаптационных моделей сообщается в статье, опубликованной в журнале Physics of Life Reviews.

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Известно, что при увеличении нагрузки со стороны факторов окружающей среды в условиях кризиса и еще до наступления очевидных признаков стресса увеличивается корреляция между различными параметрами сложных систем. В течение 30 лет этот эффект подтверждается многочисленными наблюдениями за группами людей, мышей, деревьев, травянистых растений и финансовыми временными рядами. За последние десять лет эти результаты были дополнены множеством новых экспериментов от генных сетей до динамики депрессии и клинической психотерапии.