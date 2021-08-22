В России могут начаться испытания вакцины с белками нескольких штаммов COVID-19

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в разговоре с ТАСС сообщил, что российские учёные могут начать клинические исследования вакцины с белками нескольких штаммов коронавируса уже в 2022 году. По словам специалиста, препарат будет содержать от трёх до пяти генетических вариантов S-белка.
В начале следующего года исследования вакцины могут перейти на первую стадию клинических испытаний. По оценке Гинцбурга, учёные могут создать препарат одновременно от COVID-19 и гриппа. Добиться этого исследователи смогут, если добавят вместо нескольких белков коронавируса гемагглютинины вируса гриппа.
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС