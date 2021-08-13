У обезьян обнаружили способность «приветствовать» и «прощаться»

Международная группа ученых показала, что шимпанзе, подобно людям, используют сигналы для обозначения начала и конца социальных взаимодействий. Исследователи считают, что их открытие свидетельствует о том, что такое поведение было характерно и для общего предка человека и шимпанзе. Статья биологов опубликована в журнале iScience.

Способность делиться своими намерениями позволила людям вместе выполнять действия и постепенно привела к возникновению совместных обязательств. В последнее время появляются свидетельства того, что такое поведение характерно и для высших обезьян. Команда ученых из Великобритании, США, Франции и Швейцарии во главе с исследователями из Университета Невшателя предположила, что совместные обязательства возникают не только из чувства долга, но и при взаимной договоренности их выполнить. Это значит, что примером такого поведения может быть и простая договоренность о диалоге — с визуальным контактом в начале и сигналом о прекращении разговора в конце. Исследователи решили выяснить, наличествует ли подобное поведение у высших обезьян.