РФПИ: вакцина «Спутник V» за год доказала свою безопасность и эффективность

Официальные данные ряда стран, где проводилась массовая вакцинация российским препаратом от коронавируса, свидетельствуют о том, что «Спутник V» доказал свою безопасность и эффективность, а также отсутствие серьезных нежелательных явлений. Об этом сообщил инвестор вакцины Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

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Первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» была разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и 27-м Центральным научно-исследовательским институтом Министерства обороны России.

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«На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли. РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, среди которых крупнейшие компании Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран», - отмечается в сообщении.

В РФПИ подчеркнули, что данные, собранные в ходе массовой вакцинации в Аргентине, Бахрейне, Венгрии, Мексике, ОАЭ, России, Сербии и на Филиппинах свидетельствуют об

отсутствии серьезных нежелательных явлений, в том числе тромбоза вен головного мозга (CVT) или миокардита, при применении «Спутника V».

«Эффективность вакцины «Спутник V» составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян», - подчеркнули в фонде.

Согласно данным Министерства здравоохранения ОАЭ, эффективность «Спутника V» в ходе применения в стране составила 97,8%, и 100% защиту против тяжелых случаев. В Бахрейне - 94,3%, а в Аргентине применение вакцины позволило выработать антитела у 100% привитых двумя дозами «Спутника V».

Анализ результатов массовой вакцинации, проведенный правительством Мексики, подтверждает, что «Спутник V» является самой безопасной из всех вакцин, используемых в стране. В Венгрии заявили, что количество случаев заражения коронавирусом на 100 тыс. вакцинированных лиц у российской вакцины ниже по сравнению с другими препаратами.