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В центре галактики сверхмассивная черная дыра разорвала звезду

Мир24иещё 1
5 минут назад

Сверхмассивная черная дыра разрушила звезду в центре галактики. Начало разрушительного процесса увидели сотрудники российской космической астрофизической обсерватории «Спектр-РГ». Об этом рассказали в Институте космических исследований РАН.

Черная дыра разорвала звезду в центре галактики
Фото: NASA NASA

Процесс заснял телескоп eROSITA. Звезда пролетала вблизи черной дыры на расстоянии в два с половиной миллиарда световых лет от Солнца. Разрушенное небесное тело образовало аккреционный диск. Излучение от этого диска и стало источником света SRGe J131014.2+444315, который был зафиксирован в обсерватории ранее.

«Спектр-РГ» – это обсерватория, запущенная в космос около двух лет назад. Она должна составить фотокарту Вселенной. Работа над проектом будет завершена в 2025 году.

Ранее рядом с Млечным Путем нашли скопление из 100 черных дыр. Масса каждой черной дыры в 20 раз превышает массу Солнца, вычислили астрономы. Объекты расположены внутри звездного скопления Palomar 5. Возраст скопления составляет 10 миллиардов лет.

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