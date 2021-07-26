В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Ученые рассказали о способе вернуть цвет седым волосам

Lenta.ruиещё 1
19 часов назад

Ученые рассказали о способе вернуть цвет седым волосам
Фото: ReutersReuters

Американские ученые рассказали о способе вернуть цвет седым волосам. Свою работу исследователи из Медицинского центра Ирвинга при Колумбийском университете опубликовали в журнале «eLife».

Специалисты изучили состояние волос 14 человек, которые при этом описывали стрессовые ситуации, происходившие с ними в течение дня. Согласно результатам исследования, добровольцы во время отпуска испытывали значительно меньше стресса, что способствовало восстановлению цвета волос.

Ранее эксперты раскрыли негативные последствия родов, влияющие на качество кожи и волос, и порекомендовали способы борьбы с ними. По словам дерматолога Анджали Махто из Великобритании, во время и после беременности многие женщины отмечают сильную пигментацию кожи — это связано с нестабильным уровнем меланоцитстимулирующих гормонов, отвечающих за выработку мелатонина. Помимо этого, на коже могут также появиться прыщи, другие высыпания и покраснения.

Наука,Американские ученые,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители