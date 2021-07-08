На спутнике Сатурна нашли признаки жизни

Астрономы Университета Аризоны ( США ) и Университета Paris Sciences et Lettres ( Франция ) обнаружили загадочный источник метана, который, вероятно, скрывается в океане под ледяной корой Энцелада, спутника Сатурна. Этим источником могут быть живые организмы. Об открытии рассказывается в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

Фото: NASA NASA

Космический аппарат Cassini, пролетая сквозь гигантский водяной шлейф, который извергается с поверхности спутника, обнаружил относительно высокую концентрацию определенных молекул, соответствующих гидротермальной активности на дне океанов Земли, в частности, дигидрогена, метана и углекислого газа. При этом концентрация метана оказалась неожиданно высокой, что может быть признаком деятельности живых организмов.

Ученые построили математические модели для расчета вероятности различных процессов, включая биологический метаногенез, которые могли бы объяснить аномалию в данных Cassini. Эти модели сочетают в себе геохимию гидротермальных процессов и микробную экологию. Оказалось, что наблюдаемая картина согласуется либо с деятельностью живых организмов, либо с химическими процессами, которые не происходят на Земле.

Сначала исследователи оценили, какое количество дигидрогена на Энцеладе должно соответствовать наблюдениям зонда, и может ли это количество поддерживать существование популяции гидрогенотрофных микроорганизмов-метаногенов, аналогичных земным. Также ученые проверили, может ли данный набор химических условий, таких как концентрация дигидрогена в гидротермальном потоке и температура, обеспечить подходящую среду для роста популяции этих микробов. Оказалось, что гипотеза о исключительно небиологическом происхождении метана не может объяснить наблюдаемую концентрацию. Таким образом, версию о присутствии жизни на Энцеладе нельзя исключать как маловероятную.