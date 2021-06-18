«Это невероятно»: откуда взялись айсберги у берегов Флориды

Айсберги, доплывающие до южной оконечности Флориды, были обычным явлением в период последнего оледенения. На дне океана найдены борозды, которые сформировали древние айсберги, достигая субтропических широт.

Фото: Jenna Hill, U.S. Geological Survey, Pacific Coastal & Marine Science Center Jenna Hill, U.S. Geological Survey, Pacific Coastal & Marine Science Center

В современную геологическую эпоху большинство айсбергов, попадающих в северную Атлантику, проникают на юг максимум до 40° северной широты. Катастрофа "Титаника", случившаяся в результате столкновения с айсбергом в апреле 1912 г., произошла на 42° с. ш. Поэтому мысль о том, что айсберги могли в прошлом опускаться до широт Флориды, многим кажется малоправдоподобной.

Однако десятки тысяч лет назад это было в норме вещей, выяснили американские ученые, опубликовавшие исследование в журнале Nature Communications.

Специалист по моделированию климата из Океанографического института в Вудс-Хоуле Алан Кондрон с коллегой Дженной Хилл из Геологической службы США пришли к выводу, что примерно 31 тыс. лет назад огромные массивные айсберги толщиной свыше 300 метров смещались на пять тысяч километров вдоль восточного побережья Северной Америки до самой южной оконечности полуострова Флорида, начиная свое путешествие от ледников на северо-востоке нынешней Канады

Используя методы высокоточного картирования, радиоуглеродный анализ и моделирование поведения айсбергов, ученые проанализировали порядка 700 необычных борозд, обнаруженных ими на дне океана на протяжении от широт Северной Каролины до архипелага Флори́да-Кис на юге Флориды, где глубина моря составляет 170-380 метров.

Выяснилось, что все эти промоины – следы волочения айсбергов по дну моря, которые сохранились в течение тысяч лет.

"Мысль о том, что айсберги могли достигать Флориды – невероятна, - считает Кондрон. – Появление промоин на таких низких широтах считалось маловероятным не только из-за чрезвычайно высокой солености в этом районе, но и потому, что эти борозды найдены ниже направляющегося на север течения Гольфстрим".

"Мы взяли образцы осадочных отложений в нескольких из этих промоин. И их возраст совпал с периодом массового откалывания айсбергов, известным, как третье событие Хайнриха. Кроме того, мы подозреваем, что есть более молодые и более старые борозды , относящиеся к другим подобным событиям, учитывая, что неисследованными остались еще сотни проб", - добавил Хилл, соавтор исследования.

События Хайнриха — среднечастотные (цикличность 5000—10 000 лет) изменения в составе донных отложений в течение последних 70—60 тысяч лет с ритмичным чередованием слоёв с валунами (порождёнными быстрым образованием айсбергов в Северной Атлантике). Чтобы понять, как древние айсберги могли достигать широт Флориды, Кондрон разработал численную модель, рассчитывающую темпы движения айсбергов и их таяние в океане. Модель показала, что древние айсберги могли опускаться максимально южнее только в том случае, если их выход сопровождался большим высвобождением талой ледниковой воды из Гудзонова залива.

"Эти потоки создавали холодное, быстро движущееся на юго-восток прибрежное течение, которое несло айсберги все расстояние до Флориды, - пояснил Кондрон. – Кроме того, модель показала следы волочения на морском дне там, где они действительно обнаружены".

В наши дни средняя температура океана южнее Мыс Ха́ттерас в Северной Каролине составляет 20-25°C. По расчетам ученых, чтобы достичь этих широт, айсберги должны дрейфовать против Гольфстрима, который течет на север. Это обстоятельство указывает на то, что древние айсберги могли проникать глубоко на юг лишь в периоды коротких, но массовых выбросов пресной воды в океан.

"Наша модель показала, что эти айсберги могли подхватываться течениями, создаваемыми тающими ледниками, и плыть в них вдоль побережья. Когда прорывается крупное ледниковое озеро, и в океан высвобождается большой объем пресной воды, то ее оказывается достаточно, чтобы создавать сильные прибрежные течения, которые буквально несут айсберги в противоположном Гольфстриму направлении, что является нелегкой задачей",- добавил Кондрон.