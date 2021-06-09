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В Челябинской области выявили ещё 86 носителей коронавируса

ИА Regnumиещё 17
20 часов назад
В Челябинской области выявлено ещё 86 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.
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С начала пандемии в регионе подтвердили уже 63 802 случая заражения. Выздоровели 58 506 пациентов.
Больных COVID-19 насчитывается 2341 человек. Скончались ещё девять граждан с коронавирусом, восемь из них от COVID-19.
Наука,Челябинская Область,
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