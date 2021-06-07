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В России выявили почти 9,5 тысячи новых случаев заражения COVID-19

runews24.ruиещё 16
7 июня 2021
В России выявили почти 9,5 тысячи новых случаев заражения COVID-19
Фото: runews24.rurunews24.ru
За прошедшие сутки выявлено 9 429 новых случаев заражения коронавирусом. Кроме того, 1 294 человека (13,7%) не жаловались на клинические проявления болезни.
С начала эпидемии в России коронавирусом заразились 5 135 866 человек в 85 регионах. За сутки также было зафиксировано 330 смертей от последствий заболевания, за весь период эпидемии умерли 124 117 человек.
Из российских больниц за прошедшие сутки были выписаны 6 756 человек. с начала эпидемии с коронавирусом справились 4 743 202 человек.
В Москве за сутки выявили 3 266 новых случаев заражения, из больниц выписали 1 568 человек. В воскресенье, 6 июня, в России коронавирусом заразились 9 163 человека, из больниц выписали 7 369 человек.
 
Фото: стопкоронавирус.рф / из открытых источников
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