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Определена эффективность вакцины «КовиВак»

Lenta.ruиещё 8
10 часов назад
Эффективность третьей российской вакцины от коронавируса «КовиВак», по предварительным данным, составляет более 80 процентов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные центра имени Чумакова, где разработали препарат.
Определена эффективность вакцины «КовиВак»
Фото: Lenta.ruLenta.ru
«Эффективность вакцины — свыше 80 процентов, заключительная фаза испытаний пока не завершена», — указали в научном центре.
Третья фаза тестирования двухкомпонентного препарата должна начаться в июне и продолжится год. В ходе исследований будет выделена отдельная группа добровольцев в возрасте от 60 лет и изучена необходимость тройной прививки для людей с ослабленным иммунитетом.
«КовиВак» зарегистрирован в России 20 февраля, промышленное производство запущено в конце марта. 1 июня вакцина поступила в гражданский оборот в Москву и вскоре будет доступна в нескольких центрах вакцинации.
Наука,Интерфакс,
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