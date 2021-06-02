Определена эффективность вакцины «КовиВак»

Третья фаза тестирования двухкомпонентного препарата должна начаться в июне и продолжится год. В ходе исследований будет выделена отдельная группа добровольцев в возрасте от 60 лет и изучена необходимость тройной прививки для людей с ослабленным иммунитетом.