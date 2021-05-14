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Крупный астероид приблизится к Земле 14 мая

RT на русском
34 минуты назад
Астероид 2015 KJ19 размерами, возможно, превышающий высоту пирамиды Хеопса, пролетит возле Земли 14 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные NASA.
Огромный астероид приближается к Земле
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Отмечается, что астероид имеет диаметр от 88 до 200 м.
На минимальную дистанцию к Земле он подойдёт в 13:04 по мск.
Астероид не представляет опасности.
Наука,Наука и техника,Виктор Гроховский,NASA,РИА Новости,
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