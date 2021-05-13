Найдено ранее не известное письмо Эйнштейна

Содержание недавно обнаруженного письма Альберта Эйнштейна 72-летней давности стало достоянием широкой публики. Ученый писал исследователю радаров Глину Дэвису о пчелах, а также предвосхитил некоторые открытия в области миграции птиц, сделанные в наше время.

Фото: Global Look Press/The Hebrew University of Jerusalem Global Look Press/The Hebrew University of Jerusalem

Ученые раскрыли содержание ранее неизвестного письма Альберта Эйнштейна, написанного 18 октября 1949 года исследователю радаров Глину Дэвису и обнаруженного в наше время. Ученый рассуждал о пчелах, птицах и возможности появления новых физических принципов изучения чувств животных, уточняется в публикации Мельбурнского королевского технологического университета (RMIT), в Journal of Comparative Physiology A.

В частности, в тексте уточняется, что недавние открытия в области миграции птиц подтверждают многие мысли Энштейна из этого письма. К примеру, в 2008 году наблюдения за оснащенными радиопередатчиками дроздами показали, что эти птицы во время полета используют магнитный компас в качестве основного ориентира. По словам сотрудника RMIT Адриана Дайера, письмо показывает: Эйнштейн предполагал, что новые открытия могут быть сделаны в результате изучения животных.

"Через семь десятилетий после того, как Эйнштейн предположил, что новая физика может быть основана на чувственном восприятии животных, мы наблюдаем открытия, которые подтолкнули нас к пониманию фундаментальных принципов физики", - резюмировал он.

Письмо передала исследователям вдова адресата Джудит Дэвис. Ученые признались, что потратили целый год на изучение документа.

По их мнению, письмо Эйнштейна является ответом на вопрос Дэвиса. В 1942 году Глин Дэвис поступил на службу в Королевский военно-морской флот Великобритании. Он учился на инженера и исследовал различные темы, включая перспективное использование радаров для обнаружения кораблей и самолетов. В то время эта только появляющаяся технология держалась в секрете. Тогда же была открыта биолокация у летучих мышей. Ученые выяснили, что чувства животных могут отличаться от человеческих.

Письмо также доказывает, что физик встречался с лауреатом Нобелевской премии Карлом фон Фришем, ведущим исследователем органов чувств пчел и животных.

В апреле 1949 года фон Фриш представил свое исследование о том, что пчелы более эффективно перемещаются, используя поляризационные диаграммы света, рассеянного с неба. На следующий день два ученых провели частную беседу в Принстонском университете . Их встреча не была официально задокументирована.

Однако письмо Эйнштейна дает представление о темах разговора.

"Вполне возможно, что изучение поведения перелетных птиц и почтовых голубей однажды приведет к пониманию некоторых физических процессов, которые пока еще не известны", - писал Эйнштейн.

Он также считал, что необходимо наблюдать новые типы поведения пчел, чтобы расширить познания в физике.

"Эйнштейн предполагал, что новые открытия могут быть сделаны за счет изучения поведения животных", - подчеркнул физик-теоретик из RMIT Эндрю Гринтри.

В 2018 году были опубликованы выдержки из другого ранее неизвестного письма Эйнштейна от 1922 года, в котором он выражал серьезные опасения по поводу будущего Германии. После убийства праворадикальными боевиками его друга, министра иностранных дел Вальтера Ратенау физик бежал из Берлина и скрывался на севере страны, поскольку его жизнь, по оценкам полиции, тоже находилась под угрозой.