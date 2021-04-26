Мутаций не найдено: ученые успокоили детей Чернобыля

Облучение при аварии на ЧАЭС не навредило детям ликвидаторов и жителей Припяти и окрестностей, сообщает международный коллектив ученых. Хотя люди подверглись воздействию радиации, у их потомства не наблюдалось каких-либо особых генетических мутаций. Исследователи отмечают, что пережившие облучение люди часто не заводят детей, боясь дефектов развития, но, по-видимому, повода для переживаний нет.

Фото: Виталий Аньков/РИА «Новости» Виталий Аньков/РИА «Новости»

Радиационное облучение, с которым в 1986 году столкнулись жители Припяти и близлежащих деревень, а также ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, не отразилось на их детях, выяснила международная группа исследователей под руководством специалистов Национального института рака в США . Исследование было опубликовано в журнале Science.

Последствия радиационного облучения в результате аварии на ЧАЭС остаются актуальной темой, отмечают авторы работы. Подобное воздействие провоцирует мутации и неизлечимые заболевания, но до сих пор неясно, как оно может сказаться на детях пострадавших.

«Известно, что воздействие ионизирующего излучения увеличивает мутагенез ДНК по сравнению с фоновыми показателями, — пишут они. — Исследования на животных и клеточных культурах показывают, что высокие дозы ионизирующего излучения могут приводить к мутациям у потомства».

Однако на людях не проводилось достаточно масштабных исследований, которые позволили бы оценить влияние радиации на здоровье потомства.

«Вопросы о влиянии радиации на здоровье человека изучались со времени атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки и вновь привлекли внимание в связи с аварией в Чернобыле и цунами в Фукусиме, — говорит доктор Стивен Чанок, один из авторов работы. — В последние годы достижения в области технологии секвенирования ДНК позволили нам приступить к решению некоторых важных вопросов, отчасти с помощью комплексных геномных анализов, проведенных в ходе хорошо спланированных эпидемиологических исследований».

Авторы работы сосредоточились на детях ликвидаторов аварии, а также на детях людей, которых эвакуировали из Припяти и населенных пунктов в 70-километровой зоне вокруг нее. Исследователи изучили полные геномы 130 детей, рожденных в 1987 — 2002 годах, и их родителей, некоторые из которых перенесли лучевую болезнь.

Возраст будущих отцов на момент аварии варьировался от 12 до 41 года, матерей — от 10 до 33 лет. Средний возраст отца на момент зачатия составлял 29 лет, матери — 27.

Исследовательская группа набирала целые семьи, чтобы ученые могли сравнить ДНК матери, отца и ребенка, поясняет Чанок.

«Нас интересовало не то, что могло случиться с детьми в утробе матери во время аварии, — отмечает он. — Нас интересовали новые мутации».

Ученые хотели выяснить, возникли ли под воздействием радиации в яйцеклетках и сперматозоидах мутации — как способные привести к дефектам развития у потомства, так и безопасные.

«В каждом поколении происходит около 50–100 таких мутаций — и они случайны, — добавляет Чанок. — В некотором смысле их можно назвать строительными блоками эволюции. Так новые изменения вносятся в популяцию. Мы изучили геномы матери и отца, а затем ребенка. И мы потратили еще девять месяцев на поиск любых изменений, которые были бы связаны с радиационным воздействием на родителей. Мы не смогли ничего найти».

Каких-либо изменений не наблюдалось даже у детей, рожденных вскоре после аварии. Это означает, что воздействие радиации на организм родителей не влияет на детей, которые появятся у них в будущем.

Профессор Джерри Томас из Имперского колледжа Лондона отметила: новое исследование впервые продемонстрировало, что «даже когда люди подвергались относительно высоким дозам радиации — по сравнению с фоновой радиацией — это не влияло на их будущих детей».

«Многие люди боялись заводить детей после атомных взрывов в Нагасаки и Хиросиме, — говорит Томас. — Они думали, что ребенок пострадает из-за того, что родители подверглись воздействию радиации. Это так грустно. И если мы сможем показать, что нет никакого эффекта, надеюсь, мы сможем уменьшить этот страх».

«Мы рассматриваем эти результаты как очень обнадеживающие для людей, которые жили в Фукусиме во время аварии в 2011 году, — говорит Чанок. — Известно, что дозы облучения в Японии были ниже, чем зарегистрированные в Чернобыле».

Это одно из первых исследований, в которых систематически оценивается изменение частоты мутаций человека в ответ на техногенную катастрофу, такую как случайное облучение, пишут авторы работы.