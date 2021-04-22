Perseverance удалось получить кислород из атмосферы Марса

Американский марсоход Perseverance впервые смог получить кислород из атмосферы Марса. Об этом сообщает CNN со ссылкой на агентство NASA

Фото: NASA/JPL-Caltech NASA/JPL-Caltech

"Новейший шестиколесный робот NASA преобразовал часть тонкой, богатой углекислым газом атмосферы Красной планеты в кислород", - уточнили в NASA.

Как отмечается, сделать это удалось благодаря установленному на борту Perseverance экспериментального прибора, называющегося MOXIE. Прошло данное испытание 20 апреля.

космическом агентстве пояснили, что "это стало важный первый шаг в преобразовании углекислого газа в кислород на Марсе".

Кроме того, "ракетное топливо зависит от кислорода, и будущие исследователи будут зависеть от производства топлива на Марсе для возвращения на Землю".