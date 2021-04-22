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Perseverance удалось получить кислород из атмосферы Марса

Газета.Ruиещё 7
13 часов назад
Американский марсоход Perseverance впервые смог получить кислород из атмосферы Марса. Об этом сообщает CNN со ссылкой на агентство NASA.
Perseverance удалось получить кислород из атмосферы Марса
Фото: NASA/JPL-CaltechNASA/JPL-Caltech
"Новейший шестиколесный робот NASA преобразовал часть тонкой, богатой углекислым газом атмосферы Красной планеты в кислород", - уточнили в NASA.
Как отмечается, сделать это удалось благодаря установленному на борту Perseverance экспериментального прибора, называющегося MOXIE. Прошло данное испытание 20 апреля.
В космическом агентстве пояснили, что "это стало важный первый шаг в преобразовании углекислого газа в кислород на Марсе".
Кроме того, "ракетное топливо зависит от кислорода, и будущие исследователи будут зависеть от производства топлива на Марсе для возвращения на Землю".
Марсоход Perseverance с вертолетом Ingenuity совершил успешную посадку на поверхность Красной планеты 18 февраля этого года. Сообщалось, что 19 апреля Ingenuity совершил первый испытательный полет на этой планете. Кроме того, вертолет Ingenuity прислал фото своей тени на Марсе.
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