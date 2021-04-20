Вертолет Ingenuity поднялся на высоту в три метра над поверхностью Марса.

Кадры взлёта и посадки были переданы на землю марсоходом Persevarance.

Испытательный полёт длился около 40 секунд. Вертолёт поднялся над поверхностью красной планеты на высоту около трёх метров, после чего сел обратно. Таким образом Infenuity стал первым аппаратом, который совершил полёт над Марсом.