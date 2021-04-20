Вертолет Ingenuity поднялся на высоту в три метра над поверхностью Марса.
Кадры взлёта и посадки были переданы на землю марсоходом Persevarance.
Мы совершили первый в истории управляемый полет на другой планете. Это открывает дорогу для создания других летательных аппаратов, которые NASA отправит на иные миры Солнечной системы", – рассказала Мими Онг, научный руководитель проекта Ingeniuity.
Испытательный полёт длился около 40 секунд. Вертолёт поднялся над поверхностью красной планеты на высоту около трёх метров, после чего сел обратно. Таким образом Infenuity стал первым аппаратом, который совершил полёт над Марсом.