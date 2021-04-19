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Самый крупный айсберг в мире растаял

Мир24
2 часа назад
Айсберга, который был признан самым большим в мире, больше нет. Глыба льда под названием А68 откололась от Антарктиды в 2017 году. Изначально она занимала площадь почти в 6000 квадратных километров, сообщает BBC News.
Самый крупный айсберг в мире растаял
Фото: ReutersReuters
Последние спутниковые данные показали, что айсберг теперь практически исчез, разбившись на бесчисленные мелкие фрагменты. Сотрудники Национального ледового центра США решили, что их больше не стоит отслеживать.
А68 оторвался из ледяного шельфа Ларсон С на краю Антарктического полуострова и в течение года почти не двигался. Но затем он начал дрейфовать на север с возрастающей скоростью, попав в мощные течения и ветры.
Глыба проследовала по обычному для айсбергов маршруту, развернувшись в Южной Атлантике к Британской заморской территории Южная Джорджия. Как правило, большие айсберги заканчивают свое существование у этого небольшого острова, садясь там на мель и медленно тая.
Но А68 ждала другая судьба. Он просто рассыпался на осколки под воздействием волн, теплой воды и прогревшегося воздуха Атлантики. Ученые отметили, что он смог продержаться очень долго. Несмотря на огромную площадь, айсберг был очень тонким и хрупким.
Эксперты отметили, что в свое время А68 стал «звездой» соцсетей. Ученые опасались, что в ходе своего движения он погубит морскую живность и помешает пингвинам нырять глубоко в мире за добычей. Но эти опасения не оправдались.
Наука,Наука и техника,Экология,BBC News,Соединенные Штаты,
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