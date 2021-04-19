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Эпидемиолог рассказал, когда закончится пандемия COVID-19

Российская Газета
44 минуты назад
Пандемия коронавируса началась больше года назад, однако темпы заболеваемости в мире до сих пор не снижаются. Сейчас из многих зарубежных стран идет поток тревожных новостей о наступлении третьей или даже четвертой волны пандемии. Ученый-вирусолог и эпидемиолог, доктор медицинских наук, член-корреспондент Российской академии наук Михаил Михайлов прокомментировал, когда коронавирус перестанет распространяться и случится ли такое.
Эпидемиолог: коронавирус довольно "хитрый"
Фото: ТАССТАСС
- В случае с коронавирусом мы, скорее всего, будем иметь дело с инфекцией, которая сохранится в популяции. Очень хотелось бы надеяться, что COVID-19 станет таким же, как относительно нетяжелый сезонный грипп, - сказал ученый в интервью KP.RU.
Он отметил, что спрогнозировать точно поведение вируса тяжело - например, пандемия испанки закончилась через полтора года.
В беседе ученый отметил, что коронавирус довольно "хитрый". Он вспомнил фразу Нобелевского лауреата доктора Баруха Бламберга, который выделил вирус гепатита В, а также разработал диагностический тест и вакцину против вируса, о том, что если когда-либо у вирусов найдут сознание, то первым, у кого оно будет, станет гепатит В. По мнению Михаила Михайлова, коронавирус тоже претендует на эту роль.
Наука,Наука и техника,Михаил Михайлов,РАН,Комсомольская правда,
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