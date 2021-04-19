Эпидемиолог: коронавирус довольно "хитрый"

В беседе ученый отметил, что коронавирус довольно "хитрый". Он вспомнил фразу Нобелевского лауреата доктора Баруха Бламберга, который выделил вирус гепатита В, а также разработал диагностический тест и вакцину против вируса, о том, что если когда-либо у вирусов найдут сознание, то первым, у кого оно будет, станет гепатит В. По мнению Михаила Михайлова, коронавирус тоже претендует на эту роль.