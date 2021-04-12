Ученые РФ отправятся в Рим для работы со "Спутником V"

Итальянский Национальный институт инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani ("Спалланцани") и центр имени Гамалеи во вторник, 13 апреля, подпишут протокол о намерениях для проведения научных испытаний российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Риме
. Об этом сообщает газета il Messaggero.
Отмечается, что российский препарат будет изучаться на предмет воздействия на различные штаммы COVID-19 и при повторной вакцинации после введения разрабатываемой итальянской вакцины.
По данным газеты, протокол подпишут в формате видеосвязи.
Кроме того, трое российских ученых отправятся в Италию "в течение недели" и присоединятся к итальянским коллегам.
Испытание "смеси" из вакцин в самых различных комбинациях с другими лекарствами потребует привлечения 150 добровольцев, отмечает издание. Ранее газета New York Times сообщала, что сотни итальянцев пытаются привиться российской вакциной "Спутник V" в независимом государстве Сан-Марино.