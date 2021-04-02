Появилось видео подготовки нового прототипа космического корабля Starship

В SpaceX приступили к сборке нового прототипа Starship — SN15. Кадры опубликовали «Известия».
На видео можно увидеть, как специалисты ставят закрылки и посадочные опоры. Отметим, испытания последнего прототипа SN-11 потерпели неудачу - сверхтяжёлая ракета взорвалась в воздухе за минуту до приземления.
При создании Starship — SN15 учли причины последних неудач предыдущих четырёх моделей.
Компания SpaceX - американская компания, производитель космической техники. Она основана в 2002 году Илоном Маском, прежним акционером PayPal и CEO Tesla Motors, с целью сократить расходы на полёты в космос и для открытия пути к колонизации Марса.